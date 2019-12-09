فن ومشاهير

وفاة مطرب الراب الأمريكي جوس ورلد عن عمر 21 عاما

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توفى مطرب الراب الأمريكي جوس ورلد Juice Wrld، اليوم الأحد الموافق 8/12/2019، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة خلال تواجده في مطار ميدواي بشيكاغو، وذلك وفقًا لما نشره موقع “TMZ”.

نقل المغني Juice Wrld الذي يبلغ من العمر 21 عامًا إلى المستشفى وهو على قيد الحياة، وكان يعاني من نزيف في الفم حيث وصل له المسعفون، ولكن أعلنت وفاته بعد ذلك بوقت قصير بحسب موقع ديلي ميل، ومازال سبب الوفاة مجهول. وجوس ورلد Juice Wrld، اسمه الحقيقي “جراد أنتوني هيجنز”، ولد عام 1998، اشتهر بأغانيه السنجل الناجحة “All Girls Are the Same”، و”Lucid Dreams”، وBandit.

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