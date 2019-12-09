تراند اليوم : بعد إصابته بفيروس في الدم .. شريف مدكور ينصح جمهوره ويكشف تفاصيل المرض – فيديو

اعتذر الإعلامي شريف مدكور لمتابعيه لما سببه لهم من قلق بسبب غيابه عن التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة متابعيه من مرضى السرطان الذين يستمدون القوة من الفيديوهات التي ينشرها للتوعية بأهمية القتال ضد المرض.
كشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: “أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده في الدم وموجود عند كل الناس بنسب قليلة”.
تابع: “أنا مش عارف اسمه إيه هو موجود عند كل الناس بس بنسب قليلة من 100 لـ 150، أنا طلع عندي 900، وده أدى إن درجة حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا”.
أضاف شريف مدكور أنه توجه إلى إحدى المستشيفات لنقل كيسين دم بالأمس، حتى يتمكن جسده من القضاء على الفيروس، وقال مطمنًا متابعيه: “مش عايز أي حد من مرضى السرطان يقلق الموضوع مالوش دعوة بالكيماوي اوي هو له دعوة شوية أنا اللي أهملت نزلت وكنت بشتغل عادي وده مكانش ينفع، كان مفروض أريح شوية بس مقدرتش عافرت، الحمد لله اتحسنت شوية مش هقدر أقول اتحسنت أوي”.
أكد شريف أنه عانى خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمدة خمسة أسابيع متواصلة مما أجهده واضطره للاعتذار عن أيام عمل كثيرة، لأنه لا يتعاطى أي نوع من الدواء ليساعده في هذه المحنة سوى خافض للحرارة من نوع معين لا يسبب له حساسية.
اختتم شريف مدكور حديثه مطمئنًا متابعيه وطالب كل من يخضع للعلاج الكيماوي أن يتخذ احتياطات السلامة ويتوقف عن مصافحة الناس باليد أو تقبيلهم، لأنه لم يستمع لهذه الإرشادات وهذا ما تسبب له بالإصابة.
جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور يمر بأزمة صحية قوية في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بمرض سرطان القولون، إلا أنها لم تمنعه من الاستمرار في تقديم برنامجه “4 شارع شريف” حاليًا على قناة الحياة.