تراند اليوم : بعد إصابته بفيروس في الدم .. شريف مدكور ينصح جمهوره ويكشف تفاصيل المرض – فيديو

اعتذر الإعلامي شريف مدكور لمتابعيه لما سببه لهم من قلق بسبب غيابه عن التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ‏الفترة الماضية، خاصة متابعيه من مرضى السرطان الذين يستمدون القوة من الفيديوهات التي ينشرها للتوعية بأهمية القتال ضد المرض.‏

كشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: “أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده في الدم ‏وموجود عند كل الناس بنسب قليلة”.‏

تابع: “أنا مش عارف اسمه إيه هو موجود عند كل الناس بس بنسب قليلة من 100 لـ 150، أنا طلع عندي 900، وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا”.‏

أضاف شريف مدكور أنه توجه إلى إحدى المستشيفات لنقل كيسين دم بالأمس، حتى يتمكن جسده من القضاء على الفيروس، وقال ‏مطمنًا متابعيه: “مش عايز أي حد من مرضى السرطان يقلق الموضوع مالوش دعوة بالكيماوي اوي هو له دعوة شوية أنا اللي ‏أهملت نزلت وكنت بشتغل عادي وده مكانش ينفع، كان مفروض أريح شوية بس مقدرتش عافرت، الحمد لله اتحسنت شوية مش ‏هقدر أقول اتحسنت أوي”.‏

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أكد شريف أنه عانى خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمدة خمسة أسابيع متواصلة مما أجهده واضطره للاعتذار عن ‏أيام عمل كثيرة، لأنه لا يتعاطى أي نوع من الدواء ليساعده في هذه المحنة سوى خافض للحرارة من نوع معين لا يسبب له حساسية.‏

اختتم شريف مدكور حديثه مطمئنًا متابعيه وطالب كل من يخضع للعلاج الكيماوي أن يتخذ احتياطات السلامة ويتوقف عن مصافحة ‏الناس باليد أو تقبيلهم، لأنه لم يستمع لهذه الإرشادات وهذا ما تسبب له بالإصابة. ‏

جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور يمر بأزمة صحية قوية في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بمرض ‏سرطان القولون، إلا أنها لم ‏تمنعه من الاستمرار في تقديم برنامجه “4 ‏شارع شريف” حاليًا على قناة الحياة.‏ ‏