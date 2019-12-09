تراند اليوم : العروسة الكيوت .. هنا الزاهد تلفت الأنظار علي السوشيال ميديا – صورة

واعتمدت على شعر الكيرلى منسدل أكتافها اكتافها بطريقة انيقة، وأكملت إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي شادو الأورانج، ووضعت اللون الأحمر للشفاه.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “القمر طلع ياناس”، “كيوت”، “منوره الدنيا”.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي شاركت فيه الفنان أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن هنا الزاهد تزوجت من أحمد فهمي، منذ أسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.