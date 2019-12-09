تراند اليوم : قمر طبيعي .. هبة مجدي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها-صور

وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: “جميلة – بحبك قوى – ماشاء الله – قمر – العشق – قمر طبيعى – بحبك – المحترمة – عسولة – ملكة جمال”.

يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل “طلقة حظ” مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل “ولد الغلابة” بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.

تستأنف الفنانة هبة مجدي الأسبوع المقبل تصوير دورها في مسلسل ” الأخ الكبير ” للنجم محمد رجب بعد عودتها من الرياض بسبب عرض مسرحية ” الملك لير ” للنجم يحي الفخراني .