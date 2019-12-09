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كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 12:54 مساءً - نشر الفنان السعودي ” راشد الماجد ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يهنئ فيها منتخب البحرين على فوزه ببطولة ” خليجي 24 ” .
وأثارت طريقة تهنئة راشد الماجد بقوز المنتخب البحريني على المنتخب السعودي الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي وجعلته متصدرا لتريند جوجل في السعودية حيث قال : ” ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج 24 ” .
مما دفع المتابعين للسخرية بالتعليق على كلمة ” الشقيق ” التي ذكرها راشد الماجد على المنتخب السعودي بالرغم من كونه سعودي الجنسية .. فجاءت التعليقات مثل : ” تم سحب جنسية راشد الماجد على حسب المادة 325144 ” و ” كيف المنتخب السعودي الشقيق أنا كنت أفكر إنه سعودي ” و ” مسوي نسخ ولصق ” .
فيما جاءت بعض التعليقات التي تدافع عن راشد الماجد وانحازت له وأشارت إلى أن المقصود بكلمة الشقيق هنا هي أن الشعب السعودي شقيق البحريني مثل : ” لأنكم ما بتعرفو اللغة العربية عادي جدا كلامه الشقيق مضافة للبحرين أي إنه المنتخب السعودي شقيق المنتخب البحريني ” .. كما إنه من حقه يفرح للمنتخب البحرينى لأنه ولد في البحرين من أب سعودى ومن أم بحرينية .
وبعد كل هذه التعليقات قام راشد الماجد بحذف هذه التغريدة وإعادة كتابتها مرة أخرى ولكن بدون كلمة ” الشقيق ” .. وأضاف : ” فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي أحلى من العسل على القلب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة ل ” راشد الماجد ” تعرضه للسخرية على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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