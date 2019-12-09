شروط الممثلة التركية فهرية أفجان للعودة للشاشة بعد الولادة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخضع الفنانة التركية فهرية أفجان حالياً لحمية غذائية قاسية للعودة إلى رشاقتها بعد زيادة وزنها جراء الحمل والولادة، وذلك استعداداً لاستئناف نشاطها الفني.

فهرية وضعت شروطاً للمنتجين الراغبين في الاتفاق معها على عروض فنية جديدة، وهي أن تعمل لمدة 9 ساعات يومياً فقط، مع أخذ يومين أجازة أسبوعياً، وذلك إلى جانب العطلات الرسمية، حرصاً منها على ايجاد وقت تمضيه مع مولودها الأول «كاران».

يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر أي صور تكشف ملامح مولودهما حتى الآن.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.