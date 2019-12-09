شيريهان تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة شبابية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شيريهان، بعيد ميلادها الـ 55 ونشرت صور من الاحتفال عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

شيريهان، ظهرت في الصور بإطلالة شبابية، وكانت تحمل قالب تورتة تم تصميمه على شكل تاج ذهبي، تميزت به شيريهان في الفوازير و أطلق عليها جمهورها لقب ملكة الفوازير وما زالت تمتلك هذا اللقب إلى الآن.

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الفنانة الكبيرة، كانت قد تلقت عدد كبري من رسائل النجوم في كل الوطن العربي ورسائل جمهورها ومحبيها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت هي بدورها على الرد على كل رسالة منهم.

الفنانة المصرية، تستعد للعودة لعالم الفن بعد غياب سنوات طويلة، بعمل مسرحي جديد باسم “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

شيريهان، احتفلت بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت في يوم 6 ديسمبر من العام 1964، وبدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.