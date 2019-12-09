تفاصيل الجراحة التي خضع لها أحمد فهمي وقصة التشخيص الخطأ لحالته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا والتشخيص الخطأ الذي تعرض بسببه لازمة صحية شديدة طوال عامين.
أحمد فهمي، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والفنانة رجاء الجداوي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه عانى على مدى عامين، بعد مسلسل “ريح المدام”، من تشخيص خطأ لحالته بأنها ارتجاع في المريء، لكن طبيبين مصريين اكتشفا هذا الخطأ.
وأضاف، أن الطبيب اكتشف أن هناك عيبًا خلقيًا في المريء ولابد من الكي، مما جعله يجري جراحة دقيقة به، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج حالياً بعد إجراء الجراحة، ويحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام.
ورد على طلب الفنانة رجاء الجداوي، بأن يذبح بسبب الحسد، قائلا: “هنا دبحت إمبارح عشان العين، هنا ست بيت بتاخد بالها من البيت ومني ولم أكن أتوقعها بالشكل ده”.
وكشف أحمد فهمي، خلال المداخلة أنه يعمل على مسلسل جديد للعرض في نالسباق الرمضاني المقبل بالتعاون مع الفنان أكرم حسني.
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