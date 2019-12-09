بهاء الدين محمد يوضح حقيقة هجومه على تامر حسني بعد دخوله «جينيس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوضح الشاعر بهاء الدين محمد، حقيقة هجومه على الفنان تانر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس ريكورد” العالمية كأفضل فنان مؤثر في العالم، بعد البوست الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال بهاء الدين محمد، في تصريحات خاصة لـETبالعربي: “إن البوست الذي نشره عبر حسابه في فيس بوك لم يكن هجومًا أو تقليل من تامر حسني بل هو سوء فهم”.

كما أكد أنه لم ينتقد تامر حسني كشخصية، ولكنه أنتقد كل من ليس له دراية بالجائزة، وقال أنه “لا يوجد أصلا جائزة بهذا الاسم، في الموسوعة، صحيت من النوم لاقيت تامر حسني، أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم كله، فهذا جهل مني بعدم معرفتي بتلك الجائزة، وبإنه عدى كل نجوم العالم”.

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وتابع أنه توقع أن جماهير تامر حسني، هم الذين صرحوا بأنه مرشح لهذه الجائزة، ولكنه تفاجئ بأن تامر حسني هو الذي صرح بذلك و عليه أن يتحمل مسؤلية إعلانه”.

وأشاد بهاء، بتامر حسني وقال إنه “فنان موهوب، وربنا يوفقه ويحقق إنجازات أكثر”.

الشاعر الغنائي أضاف: “اللي دخل التاريخ دخل خلاص.. وصعب جداً التاريخ يفتح صفحاته تاني إلا بعد 20 سنة، وأول صفحة في كتاب التاريخ خلال ال 20 سنة الماضية يكتب فيها أسم عمرو دياب كمطرب، ويكتب في أول صفحة أيضا اسمي الشاعر بهاء الدين محمد، ولا نقاش بعد ذلك”.