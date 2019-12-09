بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الإعلامي المصري شريف مدكور اعتذارا لجمهوره بعد أن تسبب في إصابتهم بقلق، وذلك نظرا لغيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال ‏الفترة الماضية، خاصة مرضى السرطان منهم،والذين وصفهم بأنهم يستمدون القوة من الفيديوهات التي ينشرها للتوعية بأهمية محاربة المرض.‏

شريف كشف سبب غيابه، من خلال مقط فيديو نشره، قال فيه: “أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة”.

وكشف عن إصابته بفيروس في الدم، بقوله: “في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده في الدم ‏وموجود عند كل الناس بنسب قليلة، أنا مش عارف اسمه إيه هو موجود عند كل الناس بس بنسب قليلة من 100 لـ 150، أنا طلع عندي 900”.

وأضاف: “وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا”.، لافتا إلى أنه توجه إلى إحدى المستشيفات لنقل كيسين دم، حتى يتمكن جسده من القضاء على الفيروس.

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وطمأن متابعيه من مرضى السرطان، قائلا: “مش عايز أي حد من مرضى السرطان يقلق الموضوع مالوش دعوة بالكيماوي اوي هو له دعوة شوية أنا اللي ‏أهملت نزلت وكنت بشتغل عادي وده مكانش ينفع، كان مفروض أريح شوية بس مقدرتش عافرت، الحمد لله اتحسنت شوية مش ‏هقدر أقول اتحسنت أوي”.‏

وتابع أنارتفاع درجة حرارته لمدة خمسة أسابيع متواصلة، تسبب في أجهده واضطره للاعتذار عن ‏أيام عمل كثيرة، لأنه لا يتعاطى أي نوع من الدواء ليساعده في هذه المحنة سوى خافض للحرارة من نوع معين لا يسبب له حساسية.‏

الإعلامي المصري طالب كل من يخضع للعلاج الكيماوي بأن يتخذ احتياطات السلامة ويتوقف عن مصافحة ‏الناس باليد أو تقبيلهم، لأنه لم يستمع لهذه الإرشادات وهذا ما تسبب له بالإصابة. ‏