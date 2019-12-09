بعد إصابته بفيروس في الدم.. شريف مدكور لن يسلم على أحد بعد الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ المذيع المصري شري مدكور متابعيه بتطور جديد في حالته الصحية، وهو اصابته بفيروس في الدم نتيجة مخالفته لتعليمات الأطباء.

شريف ظهر في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، وقال إنه اصيب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته نتيجة تلقيه العلاج الكيماوي لمحاربة مرض السرطان، لافتاً إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال أي عدوى له، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وغيرها من التدابير، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.

درجة حرارة شريف وصلت إلى 39.5، كما أنه يعاني من الإنيميا، وفي الوقت الذي شدد فيه على أنه لن يسلم على أحد وسيرتدي الكمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة، حاول طمأنة مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، ووجه لهم نصيحة قال فيها: «بلاش السلام وبلاش الأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل».

يُذكر أن شريف مدكور بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون.