أحمد زكي كان يحلم بتقديم «أولاد حارتنا»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المخرج أحمد فتح الله، صديق الفنان المصري الراحل أحمد زكي، عن وصية الأخير في أيام مرضه الأخير والتي لم تتحقق إلى الآن.
وقال الإعلامي محمد الباز، خلال حلقة برنامج “90 دقيقة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”، إنه وصلته رسالة من المخرج أحمد فتح الله، صديق الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف فيها عن وصيته الأخيرة، حيث قال إن أحمد زكي كان يجهز لتحويل رواية “أولاد حارتنا” للأديب الكبير نجيب محفوظ، لعمل إذاعي.
وأضاف أن أحمد زكي كان يشترط أن يوافق الأزهر على نص المسلسل قبل تقديمه، وأنه أوصى صديقه وصيته الفنية هي تقديم أولاد حارتنا، والأمنية الشخصية هي بناء مسجد لله يحمل اسمه، ويكون أول من يصلي فيه، وأول من يصلى عليه فيه قال ذلك وهو في فترة مرضه.
وناشد الإعلامي محمد الباز، رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، والذي آلت إليه ثروة هيثم، بتنفيذ وصية أحمد زكي.
يذكر أن الفنان أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم 27 مارس 2015،في مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، بعد معاناة طويلة مع سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ 56 عامًا.
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