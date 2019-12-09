"فروزن 2" يواصل صدارة شباك التذاكر.. و"جوكر" عاشرا

واصل فيلم "فروزن 2" تصدّره لشباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، محققا إيرادات بلغت 34.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما ذكرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبذلك، تصبح العائدات الإجمالية المحلية لهذا الفيلم 337 مليون دولار، و920 مليون دولار على الصعيد العالمي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "نايفز آوت" حول لغز جريمة قتل، من بطولة دانييل كريج وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز، مسجلا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار.

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وحل ثالثا فيلم "فورد فرسس فيراري" محققا 6.5 مليون دولار، والذي يستند إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة "فورد" بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمن) وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل) ببناء سيارة لمواجهة هيمنة "فيراري" الطويلة على سباق لومان الفرنسي.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب "كوين أند سليم" وهو فيلم درامي رومانسي، من بطولة دانييل كالويا وجودي ترنر-سميث، وحقق 6.5 مليون دولار.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم "إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود" حول علاقة صحفي مع النجم التلفزيوني المحبوب فريد رودجرز (توم هانكس) مسجلا إيرادات قدرها 5.2 مليون دولار.

وسادسا جاء "دارك ووترز" مع 4.1 مليون دولار، تلاه "21 بريدجز" مع 2.9 مليون دولار، ثم "بلايينج ويذ فاير"، الذي حقق 2 مليون دولار.

أما المرتبة التاسعة فحل فيها فيلم "ميدواي" مسجلا إيرادات قدرها 1.9 مليون دولار، وأخيرا "جوكر" مع مليون دولار.