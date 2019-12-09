الصراع ينتقل من ميسي ورونالدو إلى زوجتيهما وسط اهتمام جماهيري واسع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقل الصراع والمنافسة من الأسطورتين الكرويتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلى زوجتيهما أنتونيلا روكوزو وجورجينا رودريغيز، في ظل الاهتمام الجماهيري الواسع، بعد تتويج الأول بالكرة الذهبية مؤخرًا متوفقًا على الثاني في عدد حصد الجائزة بـ 6 لصالح النجم الأرجنتيني مقابل 5 لمنافسه البرتغالي رونالدو.

لكن المعركة على مواقع التواصل الاجتماعي قد فازت بها زوجة رونالدو، جورجينا رودريغيز، متفوقة على أنتونيلا روكوزو، حيث قارنت صحيفة "ذا صن" البريطانية بين نشاط زوجة النجم الأرجنتيني، وزوجة رونالدو على السوشال ميديا، بينها إنستغرام، وتحديدًا فيما يخصّ العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما.

واتضح بعد المقارنات تفوق جورجينا التي تعمل كـ"موديل" إذ تنقلت بين الكثير من بيوت الأزياء قبل ارتباطها برونالدو، من حيث عدد المتابعين لصفحتها الرسمية فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا التي عرفت ميسي منذ الصغر.

كما تبين أن جورجينا تحقق عائدًا ماليًا من كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي يبلغ 29,587 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 38,916 دولارًا، بالمقابل تنال أنتونيلا 23,915 جنيها إسترلينيا، 31,455 دولارًا.

وتعتبر زوجة كريستيانو رونالدو حاليًا واجهة إعلانية لخط إنتاج ملابس رياضية نسائية تحمل علامتها التجارية، كما تترأس إدارة عيادة طبية متخصصة في التجميل وزراعة الشعر، أسسها رونالدو لها قبل أشهر.

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بينما دخلت أنتونيلا في مجال صناعة وتجارة الأحذية النسائية، بالشراكة مع صوفيا بالبي زوجة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، هداف فريق برشلونة.

تلك العائدات المالية التي تحصل عليها زوجتا اللاعبين الأرجنتيني والبرتغالي من مواقع التواصل الاجتماعي، ما زالت تجعلهما بعيدتان عن المنافسة على صدارة قائمة أكثر زوجات وصديقات اللاعبين تحقيقًا للعائد المالي من النشاط الإعلاني في "السوشال ميديا".

وتتصدر المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة القائمة، والتي يتابعها 60,4 مليون متابع على صفحتها في "إنستغرام" إذْ تحصل مقابل المنشور الواحد على 123,355 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 162,250 دولارًا.

وتتفوق شاكيرا كذلك أيضًا على فيكتوريا بيكهام سيدة الأعمال وزوجة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، التي يبلغ عدد متابعيها 27,3 مليون متابع وتحصل على 55,991 جنيها إسترلينيا، 73,645 دولارًا مقابل كل منشور دعائي.