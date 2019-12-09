محمد عبده يردّ على شائعة وفاته بطريقته الخاصّة.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في الأيام القليلة الماضية، شائعة حول وفاة الفنان السعودي محمد عبده، الأمر الذي أثار حزن وغضب متابعيه ككل، خاصة وأن محمد عبده يمتلك جمهورًا عريضًا بالوطن العربي بأكمله.

ومع تداول رواد السوشال ميديا للشائعة، قرر محمد عبده الرد بطريقته الخاصة علي خبر وفاته، حيث قام بقضاء أمسية ممتعة في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي مع صديقه الشاعر صالح الشادي، الذي قام بنشر مجموعة من الصور للفنان الكبير وعلق قائلًا "مع الغالي فنان العرب.. قبل قليل.. من صحراء الربع الخالي".

وبمجرد نشر الشامي للصور تنفس جمهور محمد عبده الصعداء، وتفاعل الجمهور بشكل كبير منتقدين بشدة مطلق الشائعة الذي أصابهم بالخوف على فقدان الفنان الكبير.

واعتمدت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في العامين الماضيين، على الفنان محمد عبده بشكل رئيسي في الحفلات الفنية التي أقامتها في مختلف مناطق المملكة، كجزء من خطط الانفتاح على الثقافة والفنون بعد عقود من الانغلاق، إذْ يعدّ حضوره ضمانًا لبيع جميع التذاكر.

وظهر "أبو نوره" في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عدة حفلات فنية، وبينها ليلة خاصة تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.

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وغنى محمد عبده في مسيرة حياته الفنية الطويلة، لكبار شعراء وكتاب السعودية والعالم العربي، ولحن أغانيه أيضًا ملحنون كبار.

كما افتتح محمد عبده، والفنان طلال سلامة حفلات سمرات موسم الرياض في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، الخميس 6 ديسمبر الجاري.

وتأتي سمرات موسم الرياض ضمن الأجندة الفنية للموسم السياحي الأضخم بالسعودية، وتقام في ديسمبر حيث الأجواء الشتوية الجميلة، وتتزامن جلسات الثمامة الفنية كذلك مع أجواء الحفلات التي تقام في الموسم.

وتضم قائمة حفلات سمرات موسم الرياض أسماءً كبيرة ولامعة في الساحة الفنية، الخليجية والعربية، حيث يشارك الفنانون راشد الفارس، وبلقيس، ووليد الشامي في حفلة واحدة، الأربعاء 18 ديسمبر، إضافة إلى مشاركة رابح صقر، وماجد المهندس، وداليا مبارك في حفلات أخرى.

ويُحيي حفلات الثمامة أكثر من عشرة فنانين في منطقة صُمِّمت بشكل خاص لإقامة فعاليات الموسم، الذي يشهد نشاطًا ترفيهيًا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية متنوعة، ومسرحيات، ومهرجانات، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتزداد يومًا بعد آخر أعداد زواره في مختلف مناطق الفعاليات.