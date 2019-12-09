راشد الماجد يتعرّض للسّخرية.. هل نسي جنسيته السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان السعودي راشد الماجد لسخرية واسعة بسبب تغريدة هنأ من خلالها المنتخب البحريني على فوزه ضد المُنتخب السعودي بالمباراة النهائية في بطولة خليجي 24 وحصوله على اللقب.

أما سبب هذه السخرية، فهي وصف الفنان السعودي لمنتخب فريق السعودية الذي خسر أمام المنتخب البحريني بـ "الشقيق"، وكتب الماجد قائلًا: "ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج 24".

وما إن نشر الماجد التغريدة حتى انهالت التغريدات الساخرة عليه بسبب وصفه منتخب بلده بالشقيق، فعلّق البعض حول هل تم سحب الجنسية السعودية من راشد الماجد، وعن نوع الصنف الذي يتعطاه، فيما تساءل البعض هل نسي الماجد جنسيته أم فرحته بالمنتخب البحريني أنسته.

في المقابل علق البعض أن والدة الماجد من البحرينية، وأنه يملك الجنسية البحرينية بالإضافة للسعودية، وهو ما يكون قد جعل الفنان السعودي يقع بمثل هذا الخطأ.

إلّا ان الكثيرين اعتبروا أن الخطأ غير مقصود، خاصة أنه الماجد قام بحذف التغريدة على الفور، مؤكدين أن التعبير خان الفنان والذي أراد وصف المنتخبين بالأشقاء ليقع في مثل هذا الخطأ، مُعتبرين أن الناس تتصيد الأخطاء بشكل كبير وتُسارع في إطلاق أحكامها والسخرية من أي شخص، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لأماكن تصيّد أخطاء تُعرّض روادها لحالات من التنمّر قد تؤثر عليهم.

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وعلى صعيد مُختلف، كان الفنان السعودي راشد الماجد قد عرض العود الخاص به للبيع في مزاد علني ضمن فعالية "ليلة السندباد" في موسم الرياض، ليقوم أحد الأشخاص بشرائه بمبلغ 600 ألف ريال سعودي.

وقام هذا الشخص بعد ذلك ببيع العود بمبلغ مليون ونصف ريال سعودي، وهو الأمر الذي كشفه رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ.

وعن أهمية هذا العود له، كشف الماجد سابقًا أن له مكانة خاصة جدًا لديه، فقد أهداه إياه الملحن صالح الشهري، وأضاف بأنه لحن عليه أجمل أغانيه وهي "رجاوي"، "أغلى حبيبة".

واستطرد بأن هذا العود يُعتبر إرثه الفني وله مكانة عاطفية جدًا، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته لفترة طويلة قبل أن يقدمه في المزاد العلني.