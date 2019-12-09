جمعية ثقافية بالفجيرة تكرّم "ثفسوين" للمسرح الأمازيغي بالمغرب









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أخيرًا، فرقة "ثفسوين" للمسرح الأمازيغي في المملكة المغربية، تقديرًا لجهودها في نشر الوعي الفني والثقافي، وإنتاج الأعمال المسرحية الهادفة التي تعالج قضايا المجتمع المحلي والعربي.

جاء ذلك خلال حضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأديب خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، العرض المسرحي "دون قيشوح" الذي قدمته الفرقة على مسرح وزارة الثقافة والاتصال المغربية في العاصمة الرباط. ضم الوفد، الدكتور طلال الجنيبي والشاعر عمر بن قلالة العامري والمخرج المسرحي والسينمائي إدريس أزل.

Advertisements خالد الظنحاني ولطيفة أحرار وإدريس أزل أثناء التكريم

قام الظنحاني بتكريم مخرجة العمل الفنانة لطيفة أحرار ومؤلفه سعيد أبرنوص، وأعضاء فريق العمل. وشكر إدارة المسرح الأمازيغي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، موجّهًا لهم الدعوة إلى عرض العمل المسرحي "دون كيشوح" على مسارح إمارة الفجيرة.

وقال الظنحاني: "شاهدنا اليوم عرضًا مسرحيًا مبهرًا خلق حوارًا مجتمعيًا وفنيًا من خلال تقديمه لوحات تمس الواقع المجتمعي بشكل مباشر وأحيانًا غير مباشر"، لافتًا إلى أن فريق عمل المسرحية امتلك الدراية في تكنيك العرض المسرحي وفن الأداء وأسرار الاخراج وأهمية الكلمة على خشبة المسرح.

أضاف: "إن الحركة المسرحية الحيّة التي تعمّ أرجاء الوطن العربي وخاصة في دولة الإمارات التي أصبحت تقود الحراك المسرحي العربي بكفاءة واقتدار، تعد نافذة ضوء لمستقبل أفضل للمسرح، ما يجعلنا نتفاءل بأن المسرح العربي سيعود إلى ألقه ودوره التنويري".