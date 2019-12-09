شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا وسط تشجيع كبير من طلاب جامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حماده هلال حفلاً غنائياً كبيراً أمس الأحد، داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح، حيث صعد حماده إليه وبدأ الغناء بأغنيه "بحبك اخر حاجه" وسط صيحات وتصفيق الطلاب.

كما قدم خلال الحفل مجموعة من أهم أغانيه وأحدثها خلال الفترة الأخيرة مثل اشرب شاي والناس الحلوة وغيرها .

جدير بالذكر أن حمادة هلال شارك مؤخراً خلال موسم دراما رمضان بمسلسل "ابن اصول" الذي قام ببطولته، من تأليف أحمد محمود ابو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجي.



جمهور حفل حمادة هلال



حمادة هلال 11

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