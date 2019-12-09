شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..عرض "الطوق والأسورة" مرتين في مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن عرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج الفرقة، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، يقدم ليلتي عرض اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة ظهراً والساعة السابعة مساء على مسرح قاعة الفن الرابع بتونس، حيث يشارك ضمن المسابقة عروض من العديد من الدول منها لبنان، سوريا، كوت دي فوار، الأردن، الإمارات، العراق وغيرها.

يذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصرعبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢.

" الطوق و الأسورة" تدورأحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقروتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهرعبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.