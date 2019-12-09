شكرا لقرائتكم خبر عن كارين جيلان وذا روك يوجهان رسالة لجمهور Jumanji فى إندونيسيا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية كارين جيلان، على توجيه رسالة شكر لجمهورها في إندونيسيا بعد أن حصد فيلمها الجديد Jumanji The Next Level، على المركز الاول في سوق الإيرادات في اليوم الأول من عرضه محلياً.

ونشرت جيلان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالتها لجمهورها داخل إندونيسيا، وسرعان ما شاركها الممثل العالمي داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك" في التعليقات ليوجه شكره لجمهوره في إندونيسيا على المركز الأول.

وفي تقارير أجنبية، يتطلع القائمون على فيلم Jumanji 2، لحصد 40 مليون دولار في الافتتاحية الأولى للفيلم داخل أمريكا الشمالية، والتي ستتزامن مع أعياد الكريسماس، للسير على نفس أرقام ايرادات الجزء الأول الذي حقق 36 مليون دولار في افتتاحيته الأولي محلياً.



تعليق ذا روك

ودارت أحداث الجزء الأول فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.