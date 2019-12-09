شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تحيى حفلين بالقاهرة والاسكندرية هذا الاسبوع..وبداية العام في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 12 من شهرديسمبر الجارى، والمخصص دخلها لصالح مرضى سرطان، وذلك داخل أحد نوادى مدينة الإسكندرية، كما تحيى إليسا حفلا فى اليوم التالى الجمعة الموافق 13 ديسمبرعلى مسرح إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر.

ومن المقرر أن تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوسترعبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، الجمعة الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.