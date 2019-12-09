شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة ولا القصيرة.. حلا شيحة فى حيرة لاختيار باروكة شعرها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركها جمهورها، عدد من الشعر المستعار بها اليوم، من أجل مساعدتها في اختيار "باروكة" جديدة، بعد أن فشلت في الاختيار بين الطويلة أم القصيرة.

ونشرت شيحة عدد من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، لتطلب من جمهورها ابداء آرائهم عن أي "باروكة" لائقة عليها بشكل أفضل، وهو ما اثار سخرية بعض من متابعيها في التعليقات.

وتخوض شيحة حالياً تجربة سينمائية جديد مع الفنان تامر حسني، في فيلم "مش أنا" ومن المقرر تصوير أولى مشاهده المسلسل خلال الشهر الحالى وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسنى ومخرجة الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقى فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة سينرجى وحسام حسنى، مع كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، والفنانة شيرين، ومن المقرر أن ينضم نجم جديد للعمل خلال الأيام المقبلة.