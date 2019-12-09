شكرا لقرائتكم خبر عن #طلاق_اصاله.. يتصدر الترند بعد أنباء انفصالها عن المخرج طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية بعد الأنباء التى ترددت عن انفصال اصالة عن المخرج طارق العريان، وفيما حرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.









وشهدت الفترة الماضية، العديد من الأنباء التى تفيد بأن الثنائى انفصل، ومع ذلك كان الرد من جانب الزوجين دائما حاضرا بالنفى.

Advertisements

أصالة تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.