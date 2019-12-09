شاهد.. نوال الزغبي تقع أرضا بلقطة عفوية

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة ​نوال الزغبي​ فيديو جديد عفوي من كواليس احدث حفلاتها في السعودية وبينما كانت تحتفل بعيد ميلاد احد معجبيها من الاطفال وقت ارضا وعلقت: “لقطة عفوية مع عمر”.

وأحيت ​نوال الزغبي​ حفلا لهاً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستهلت نوال الحفل بتوجيه تحية لجمهورها معربة عن سعادتها بما تقوم به هيئة الترفيه من نشاطات فنية.وغنت نوال في الحفل بداية أغنياتها القديمة التي نالت شهرة واسعة فاستهلتها بـ “عينيك كدابين” ، ثم قدمت “روحي يا روحي”، ثم قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها: “الليالي”، “بالقلب”، “أغلى الحبايب”، “بيلبقلك”، “كده باي”، وأغنية “عادي” باللهجة الخليجية، و”الناس العزاز” تتر مسلسل “لأعلى سعر”.