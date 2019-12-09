كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها فاجئت بها رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ” تركي آل الشيخ ” بطلبها الصريح الذي ناشدته بتلبيته .
حيث طلبت أحلام من المستشار تركي آل الشيخ إنضمام الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” لقائمة النجوم المشاركين في إحياء حفلات موسم الرياض والذي تقرر مده حتى شهر مارس المقبل .
فكتبت أحلام في تغريدتها : ” طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها .. فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا ” .
ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من الجمهور وخاصة جمهور كارول سماحة .. كما أعلنت الفنانة المصرية ” أنغام ” عن دعمها لطلب أحلام فكتبت : ” تستاهلي كل الحب والخير يا أحلام .. وكارول تستاهل كل الدعم لإنها فنانة جميلة وإنسانة رائعة ” .
وردت أحلام على تلك التغريدة شاكرة أنغام على موقفها ودعمها فقالت : ” أنغام شكرا على الدعم .. كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية ومبروك نجاح ساحق في رياض العز ” .
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد .. أحلام تتوسط لفنانة لدى تركي آل الشيخ للمشاركة في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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