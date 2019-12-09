فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب جنسيتها البحرينية.. والأخيرة ترد

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - هاجمت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ الفنانة السورية ​أصالة​ وذلك بعد فوز منتخب البحرين بكرة القدم ببطولة كأس الخليج عقب فوزه على نظيره السعودي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد.

ويعود سبب هجوم السعيد على أصالة لأنها لم تقم بتهنئة منتخب البحرين بالفوز، خاصة أن أصالة حاصلة على الجنسية البحرينية الى جانب جنسيتها السورية.

وكتبت السعيد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:“اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسي”.“دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي”.“أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية”.

وبعد ساعات قليلة قامت أصالة بتهنئة المنتخب البحريني بالفوز بالبطولة حيث نشرت صورة لكرة قدم، وعلقت عليها بالتالي: “ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين …وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى … وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفه، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى، مبروك الفرح مبروك الإنتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح … شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه، شكراً لكم فرداً فرداً … وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً…”.