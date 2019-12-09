شاهدوا.. ديانا حداد تبهر الجمهور بإطلالة رومانسية هادئة

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - أجرت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ جلسة تصوير جديدة ابهرت من خلالها الجمهور في لبنان والعالم العربي.

وظهرت ديانا في الصور بإطلالة رومانسية هادئة، اذ ارتدت فستان شيفون أسود اللون شفاف، واعتمدت في إطلالتها التجميلية على إطلالة مميزة تناسب ملامحها.

الجدير ذكره ان ديانا حداد احيت مؤخرا حفلاً غنائياً مميزاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48 في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين حيث فاق الحضور الـ16 ألف متفرج.

وعلى هامش الحفل قالت حداد: “حفل رائع وتفاعل ولا أروع مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم الوطني”، متمنية دوام السعادة والفرح في كل بيت في الإمارات وإستمرار الأمن والأمان فيها.