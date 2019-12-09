ما الذي كشفته رغدة عن الراحل هيثم أحمد زكي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - قالت ​الممثلة رغدة​ انها استقبلت خبر وفاة الممثل هيثم أحمد زكي كالصاعقة حيث كانت تتواجد حينها في لندن مع ابنتها واضافت أنها حاولت بعد وفاة والده الاعتناء به ولكن لم يحدث ذلك و”كنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده وربنا يرحمهم”.

يعرض للفنانة رغدة حاليًا على قناة الحياة مسلسل “الضاهر” من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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