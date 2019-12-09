وصلة غزل من مي عز الدين إلى دينا الشربيني: “أجمل البنات اللي عرفتها”

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية مي عز الدين عن حبّها الكبير لزميلتها الممثلة الشابة دينا الشربيني في رسالة وجتها لها عبر مواقع التواصل.

ونشر مي صورة لدينا عبر خاصية “الستوري” على موقع إنستجرام وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر وعلى طبيعتها بجد ربنا يحميها يا رب”.

وأرفقت “عز الدين” كلامها بهاشتاغ “ناس نادرة”.

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على صعيد آخر، تنشغل مي عز الدين بقراء سيناريو جديد، قد تختاره لمسلسلها في سباق دراما رمضان المقبل. وأفادت بعض المصادر المقرّبة من مي، أنها اشترطت أن يكون العمل بعيد عن الكوميديا أو الكراكتر على غرار تجربتها في مسلسل “الشك” ومسلسل “رسايل”.

أما دينا الشربيني فكانت قد شاركت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في تقديم حفل افتتاح الدّورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج “محمد حفظي”.