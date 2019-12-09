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متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أحمد السقا في مهرجان نجم العرب أورد، لتكريم عدد من النجوم على أعمالهم الفنية لعام 2019.
وشهدت الدورة الرابعة من مهرجان “نجم العرب اورد” تكريم عدد من نجوم الفن، الذين تألقوا بأعمالهم الدرامية والغنائية خلال عام ٢٠١٩.
وحصلت الفنانة صابرين على لقب أفضل فنانة كوميدية، وظهرت بدون حجاب لأول مرة عقب إعلانها تخليها عنه، وظهر السقا في الصور وهو يقبل رأسها أثناء تواجدهما بالمهرجان.
وكان ضمن المكرمين أحمد السقا كأفضل فنان عربي، ودنيا سمير غانم أفضل فنانة عربية، وهشام جمال أفضل منتج عربي.. بالإضافة إلى تكريم غادة عادل ودرة، ومحمد ممدوح، والمخرج محمد سامي، وإنجي المقدم، وطارق لطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها لأول مرة بدون حجاب.. هذا ما فعله أحمد السقا مع صابرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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