شائعة الموت تطال محمد عبده مجدداً

متابعة بتجـــــــــــرد: أقلقت شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه في السعودية والعالم العربي، قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة، الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير من محبي عبده.
وبدأت شائعة وفاة عبده في ساعة متأخرة من ليل الأحد، لتلقى إنتشاراً كبيراً في مواقع التواصل الإجتماعي، بالنظر لشهرة عبده.
وكشفت مصادر مقربة من عبده عدم صحة هذه الشائعة، وبينوا أن عبده الذي أحيا قبل يومين حفلًا في الرياض، يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء.
ونشر الشاعر صالح الشادي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له تجمعه مع عبده مساء الأحد، بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.
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