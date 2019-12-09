وفاة الممثل الأمريكي رينيه أوبرجونوا عن 79 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفى الممثل الأمريكي رينيه أوبرجونوا، الذي يعرف بمشاركته في فيلم "ستار تراك" عن عمر يناهز 79 عاما.
وأكد ابن رينيه وفاته، وكتب تغريدة قال فيها: "نؤكد بحزن وفاة رينيه اليوم الأحد"، وقال لمجلة إنترتانمت ويكلي إن والده كان يعاني من سرطان الرئة.
ويشتهر أوبرجونوا بتأدية دور أودو، الذي يستطيع التنكر في هويات متعددة، في فيلم "ستار تراك. ديب سبايس ناين".
واستمرت مسيرة أوبرجونوا لعدة عقود، حيث قدم أدوارا مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.
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