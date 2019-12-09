الجمهور يعلن طلاق أصالة من طارق العريان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام من أنباء انفصالهما، أعلن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان والانفصال بشكل نهائي، بعد أن صمت الزوجان ولم يكّذبا الأخبار التي تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة.

ودفع الجمهور أزمة الطلاق إلى قمة السوشال ميديا، بعد تصدّر هاشتاغ "طلاق_اصالة" موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر الهاشتاغ تويتر بسرعة فائقة بعد انتشار صورة للمخرج طارق العريان بعد خبر الانفصال عن المطربة أصالة، في حفل فني خاص في أول ظهور له بدون أصالة.

وظهر العريان بمفرده في الحفل الذي حضره كل من: عمرو دياب، ودينا الشربيني، وبسمة وبشرى، وخالد الصاوي، ويسرا، وليلى علوي، وتامر حبيب، وطارق العريان، ونيللي كريم، فى أول ظهور لها أيضًا بعد استئصال ورم من وجهها، وهو ما زاد من تأكيد الخبر الذى أعلنه الإعلامي تامر أمين.

وقبلها بساعات أيضًا، شاركت الفنانة السورية أصالة صورتين لها برفقة ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها في إنستغرام، وهما ترتديان ملابس شتوية تعود للعام الماضي.

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وعلقت أصالة على الصور قائلة: "تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّة والجاية كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويلة لقدّام، كلّ شتا وأنتوا بخير".

وكان الإعلامي المصري تامر أمين، أكد صحة الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن طلاق أصالة نصري من زوجها طارق العريان.

وقال أمين خلال برنامجه التلفزيوني، إن سبب بكاء أصالة على المسرح في أثناء غنائها "ذاك الغبي" ضمن "موسم الرياض"، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيشها في الوقت الحالي.

وشاركت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري في تقديم الحلقة إلى جانب تامر أمين، وقالت إنها تعرف أصالة على المستوى الشخصي، وتمنّت ألّا تؤثر المحنة التي تمر بها على نفسيتها، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع الإعلامي المصري: "في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خيرًا لهما يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيّز لأصالة والوقوف بجانبها، دون معرفة تفاصيل الأزمة.