نيللي كريم في أول ظهورٍ بعد إجرائها عمليةً جراحيةً

فاجأت الفنانة المصرية نيللي كريم، جمهورها بمجموعة من الصور التي شهدت أول ظهورٍ لها بعد إجرائها عمليةً جراحيةً لإزالة ورم "حميد" في الوجه، بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما غابت طوال الفترة الماضية عن الساحة.وجاء ظهور الفنانة نيللي كريم برفقة العديد من نجوم ونجمات الفن في مصر منهم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ودينا الشربيني وبشرى وناردين فرج ونجلاء بدر وإنجي المقدم وعمرو يوسف وبسمة وتامر حبيب وأحمد داوود وغيرهم.

وتواجد هؤلاء النجوم في احتفالية خاصة وحفل عشاء أقامه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، فور عودة نيللي كريم إلى مصر، حيث التقت بأصدقائها وبدا عليها تعافيها من أزمتها الصحية.ونشرت نيللي كريم، الصور برفقة هؤلاء النجوم على حسابها الخاص، وحرصت على إظهار وجهها بشكل كامل وخاصةً المنطقة التي أجرت فيها الجراحة، على العكس من الصورة التي نشرتها وهي تتواجد في أمريكا لطمأنة جمهورها وأخفت فيها ذات المنطقة.

في سياق متصل، كشف المنتج جمال العدل، عن البدء في التحضيرات خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "النصابين"، موضحًا أنها ستبدأ تصوير المسلسل مطلع يناير المقبل وهو اسم مؤقت وسيتم تغييره بعد إيجاد اسم يليق بالعمل.وكانت نيللي كريم، قد أجرت جراحةً دقيقةً على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجّهت لهم رسالةً فقالت: شكرًا لأنكم أنقذتم حياتي".

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وبعدها خرجت نيللي عن صمتها وكشفت تفاصيل وضعها الصحي، فقالت في تصريحات صحفية لوسائل إعلام أجنبية إنها أجرت عملية جراحية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، مطمئنةً الجميع على حالتها لأول مرة بعد خروجها من الأزمة.وأكّدت الفنانة المصرية أن الفريق الطبي المعالج استأصل ورمًا من وجهها، كان مرتكزًا بجوار عصب الوجه الأساسي، نافيةً أن يكون الورم في المخّ كما أُشيع.

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وقطعت نيللي كريم الشكوك حول طبيعة الورم، فقالت إنه تم تحليله وأثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم "حميد"، وليس "خبيثًا" مبينةً أن كل ما تم تداوله حول هذا الأمر والتكهنات كانت غير صحيحة.يُذكر أن نيللى كريم، تخوض دراما رمضان 2020 ببطولتها لمسلسل "النصابين" بجانب الفنان المصري آسر ياسين، حيث تُجسّد شخصية نصّابة شعبية خلال الأحداث تتعرّض لكثير من المواقف في إطار درامي.

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