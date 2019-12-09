شيرين تعتذر لـ "صابر الرباعي" بقبلة وعناق ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي

سيطرت حالة من الغضب على الفنان التونسي صابر الرباعي، عقب تأجيل حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية.وتعين على الرباعي، الصعود على المسرح عقب أداء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لفقرتها.وظن الفنان التونسي أن شيرين عبد الوهاب وراء الأمر مما دفعه للانتظار في سيارته.وعند علم شيرين بالأمر، توجهت للرباعي عقب نهاية حفلها، لتوضح له أن القائمين على الحفل هم من قاموا بتغيير المواعيد، وأن لا دخل لها في الأمر.

وظهرت شيرين في مقطع فيديو وهي تعانق الرباعي وتقبله وتقول له: "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد".ورد صابر الرباعي على شيرين "حظ سعيد. متأكد أنك حتكسري الدنيا".

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