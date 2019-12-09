نوال الزغبي تتعرض للسقوط بسبب طفل

موقف طريف تعرضت له الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على هامش مشاركتها في فعاليات "موسم الرياض" المقام ‏بالمملكة العربية السعودية.‏ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل صالة استقبال أحد ‏الفنادق بالسعودية.‏وخلال سير نوال الزغبي انطلق طفل لاحتضانها، إلا أن توازن الفنانة اختل إثر استناد الطفل عليها.وعلقت الزغبي على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر. موسم الرياض".‏يذكر أن نوال الزغبي، كانت قد طرحت مؤخرًا ألبومها "كده باي" بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ‏ويتضمن 10 أغنيات.

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