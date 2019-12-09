نوال الزغبي تتعرض للسقوط بسبب طفل

موقف طريف تعرضت له الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على هامش مشاركتها في فعاليات "موسم الرياض" المقام بالمملكة العربية السعودية.ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل صالة استقبال أحد الفنادق بالسعودية.وخلال سير نوال الزغبي انطلق طفل لاحتضانها، إلا أن توازن الفنانة اختل إثر استناد الطفل عليها.وعلقت الزغبي على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر. موسم الرياض".يذكر أن نوال الزغبي، كانت قد طرحت مؤخرًا ألبومها "كده باي" بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات.
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