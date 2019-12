شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأول لمغامرة جال جادوت في الثمانينات بفيلمها الجديد Wonder Woman 1984 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Warner Bros. Pictures، البرومو الأول لفيلم Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، المقرر عرضه للجمهور فى السينمات العالمية بدءً من يوم 5 يونيو 2020، وقد حظى التريلر الأول للفيلم على ما يقترب من 5 ملايين مشاهدة خلال 12 ساعة تقريبًا من نشره على قناة الشركة بموقع يوتيوب.

ويأتى هذا بعد يومين فقط، من إزالة النجمة العالمية جال جادوت، الستار عن التيزر الأول لفيلمها الجديد القادم بعنوان Wonder Woman 1984، حيث سبق ونشرت جادوت، السبت الماضى، التيزر الأول للفيلم المنتظر والذى ظهرت فيه ملامح معركتها الجديدة التى ستكون أمام البيت الأبيض فى مدينة واشنطن الأمريكية، وطالبت جمهورها بالانتظار لغداً من أجل عرض التريلر الرسمى الأول للفيلم.

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.