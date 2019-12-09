شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد اعلان ترشيحات وحفلات الأوسكار و"جولدن جلوب" 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق السينما من العام للعام، جوائز أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، ومعرفة الفائزين بها فى كافة الفئات، ولكن قبلها بعدة أسابيع تعلن الأوسكار عن قائمة الأفلام والأسماء والنجوم وصناع الأعمال السينمائية المرشحين لأهم جائزة سينمائية فى العالم.

وذكر موقع goldderby، أن ترشيحات الأوسكار سيتم الاعلان عنها يوم 13 يناير ، فيما سيكون الحفل يوم 9 فبراير.



فيلم جوكر

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كذلك أعلن الموقع عن موعد ترشيحات حفل جوائز Golden Globes، والتى ستكون اليوم 9 ديسمبر، بينما ستقام الحفل يوم 5 يناير 2020.

وكان نفس الموقع قد ذكر أن فيلم Joker والذى تخطى حاجز المليار دولار، في شباك التذاكر العالمى، من الممكن أني تم ترشيحه لجائزة أفضل صورة في جوائز الأوسكار، وقد ذكر التقرير أن نجم الفيلم "واكين فينكس"، قد يدخل ضمن ترشيحات أفضل ممثل عن هذا الفيلم، رغم الانقسامات حول دخول الفيلم من عدمه فى قائم الترشيحات.



واكين فينكس

ميزانية الـ Joker تكلفت حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.