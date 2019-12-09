شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تخطف الأنظار بصورة مع خالد نجل أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مريم عامر منيب، الأنظار بصورة لها مع خالد الذهبى نجل النجمة أصالة، وذلك بعد طرحها أول أغنيه لها بعنوان "عامل ايه فى حياتك" قبل أسبوعين في ذكرى رحيل والدها.

ونشرخالد الذهبى، صورة تجمعه بمريم عامر منيب، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" أنا فخور بك أختى، معندكيش أي فكرة أنتى مصدر إلهام لنا جميعا"، ومن جانبها ردت مريم على كلام خالد، قائلة:" دنيتى".

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نجل أصالة و مريم عامر منيب

احتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامرمنيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكرأن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبرعن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.