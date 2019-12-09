شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد وقصة موجة السخرية بعد تهنئته للبحرين بالفوز على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان راشد الماجد منتخب البحرين بعد فوزه على نظيره السعودى فى كأس الخليج، بتغريده عبر حسابه على تويتر، وهذه التغريده جعلته يتصدر التريند على جوجل السعودية ويتعرض لموجة من السخرية من المتابعين.

في البداية كتب راشد الماجد، "ألف مبروك للمنتخب البحرينى هذا الفوز التاريخى على المنتخب السعودى الشقيق فى بطولة كأس الخليج 24"، وبعد التغريدة تعرض للسخرية بسبب فرحته لفوز المنتخب البحرينى وأن راشد ينتمى للسعودية، ما جعله يحذف تلك التغريده ويكتبها بشكل آخر، كالتالى: "ألف مبروك للمنتخب البحرينى هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودى فى بطولة كأس الخليج 24".

كما كتب تغريدة أخرى قائلا، "فوز المنتخب البحرينى على منتخبنا السعودى أحلى من العسل على القلب".

وانهالت التعليقات من بين مؤيد ومعارض، فالفريق الأول يرى أنه راشد من حقه يفرح للمنتخب البحرينى لأنه ولد في البحرين من أب سعودى ومن أم بحرينية، بينما يرى آخرون أنه كان لابد أن يحتفظ بالفرحة لنفسه لخسارة المنتخب السعودى.

وفاز المنتخب البحرينى بلقب كأس الخليج للمرة الأولى فى تاريخه إثر فوزه على السعودية بهدف واحد مقابل صفر، وبذلك حصلت السعودية على المركز الثانى الذى يشاركها فيه منتحب قطر الذى ستضيف الدورة لهذا العام.



2

Advertisements







التعليق على تغريده راشد الماجد



التعليقات



تعليقات



تغريده راشد الماجد