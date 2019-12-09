شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يعود إلى الدراما الصعيدية بعد غياب 21 سنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم محمد رياض إلى الداما الصعيدية من خلال مسلسل "رحيل وزهرة" بعد غياب حوالى 21 سنة منذ أن قدم شخصية فارس العزايزى فى مسلسل "الضوء الشارد" مع الراحل الفنان ممدوح عبدالعليم وسميحة أيوب ويوسف شعبان ومنى زكى ورانيا فريد شوقى .

رياض قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يراهن على مسلسل "رحيل وزهرة" بقوة والذى يقدمه بشكل مختلف وشخصية صعيدية جديدة عليه عن ماقدمه من 21 عام ويعتبرها خطوة مهمة فى مشواره الفنى .

وأضاف أنه انتهى من تصوير عدد من المشاهد التى جمعته بعدد من أبطال العمل بمنطقة دهشور ومن المقرر طرح العمل خارج السباق الرمضانى.

مسلسل "رحيل زهرة " عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

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يشارإلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تام رحمزة.

مسلسل "رحيل زهرة " إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وأخرون .