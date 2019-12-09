تراند اليوم : وفاة الفنان محمد عبده يتصدر تويتر في السعودية



تصدر هاستاج وفاة الفنان محمد عبده، الترند على موقع التدوينات القصيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتشار أنباء عن وفاة الفنان، وهو ما اتضح أنها شائعة حيث لم يؤكد أحد أقارب الفنان هذه الأنباء التي تتكرر من وقت لآخر.

من جانبه نشر الشاعر صالح الشادي، صوراً له تجمعه مع الفنان محمد عبده ، وظهرا وهما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

يشار إلى أن الفنان محمد عبده ظهر في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة حيث تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.

ومن وقت لآخر تخرج شائعات وفاة الفنان السعودي الشهير، وهو ما ينفيه مقربون منه ويؤكدون أنه بصحة جيدة.

#وفاه_محمد_عبده



من ٢٠١٠ يموت .. اكثر شخص مات في السعودية 😂👌 pic.twitter.com/ihCnOYu7U3 — عناد (@A____N10) December 8, 2019

أبو نورة بصحة وعافية ويقضي إجازة في أحد المنتجعات الصحراوية بأبو ظبي ، والصورة مساء اليوم .



ما أدري وش يحس فيه اللي يطلق إشاعة وفاة شخص ، مايفكر في عائلته وأهله أولاً.!!

#وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/aD4pZwasSP — عبدالإله المالكي (@abdul14067) December 8, 2019

#وفاه_محمد_عبده



الخبر إشاعة ولا يوجد أي مصدر رسمي لهذا الخبر، جدير بالذكر أن د. صالح الشادي قد إلتقط عدة صور مع الفنان محمد عبده قبل عدة ساعات ونشرها عبر حسابه في تويتر. pic.twitter.com/QGQ9usIbuB — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 8, 2019

— عناد (@A____N10)— عبدالإله المالكي (@abdul14067)— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag)