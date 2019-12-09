تراند اليوم : محامي «جوهرة»: ظهورها في الفيديو كان مطابقًا للمواصفات

دافع المحامي المصري عاصم قنديل، عن موكلته الراقصة جوهرة التي أشعلت الرأي العام في مصر مؤخرًا بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب ادعى أنه زوجها.
وقال محامي الراقصة، إنها بريئة من التحريض على الفسق والفجور، وذلك في إطار استئنافه على حكم محكمة بحبسها عامًا بتهمة التحريض على الفسق لظهورها في فيديو ترقص ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات أظهرت جسدها بشكل فاضح.
وذكر فريق الدفاع القانوني عنها، تعليقاً على قرار محكمة جنح مستأنف الجيزة، حجز الاستئناف على حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم في جلسة 28 ديسمبر الجاري أن لديه دفوعاً جديدة في هذه الجلسة.
وقال المحامي المصري عاصم قنديل، وهو رئيس الفريق القانوني عن الراقصة، إنه سيقدم ما يؤكد بطلان التحريات، وإجراءات توقيف موكلته، وعدم وجود دليل على التحريض على الفسق، أو ارتداء بدلة رقص فاضحة، خصوصاً أن الصور تؤكد أنها بدلة رقص مطابقة للمواصفات.