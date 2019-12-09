تراند اليوم : بعد إجراء هنا الزاهد لعملية خطيرة .. أحمد فهمي: ظهرت لي خلايا غريبة داخل المريء

كشف الفنان أحمد فهمي عن حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في المريء بإحدى مستشفيات القاهرة.

وقال "فهمي" في تصريحات لفضائية مصرية : لا أعرف ماذا يحدث لي؟ .. زوجتي هنا الزاهد خرجت من غرفة العمليات قبل أيام ، أما أنا فخضعت لجراحة بعد جراحة زوجتي بـ4 أيام فقط.

وأضاف: منذ سنوات أعاني من ارتجاع المريء ، ولا أرى سببا طبيا لذلك رغم إجرائي لمنظار كثيرًا ، ثم في النهاية اكتشفوا أنني وُلدت بعيب خلقي يؤدي لظهور بعض الخلايا الغريبة داخل المريء.

وتابع: كان لابد أن نقوم بكي تلك الخلايا حتى لا تتحول إلى مرض سيء لاقدر الله.

