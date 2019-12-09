شاهد : “هند القحطاني” تكشف عن حجم ضخم لعدد مشاهدات متابعيها على “سناب شات”

كشفت هند القحطاني، مشهورة موقع التواصل الاجتماعي، عن عدد المشاهدات التي حققها متابعيها على حسابها الخاص، على موقع سناب شات، والذي حقق رقم ضخم على مدار اسبوع واحد، تخطى حاجز الـ20 مليون و600 ألف مشاهدة، فيما بلغت عدد المشاهدات خلال شهر حوالي 42 مليون و 600 ألف مشاهدة.

ونشرت “القحطاني” صورة تفصيلية لعدد المشاهدات على حسابها، حيث بلغت المشاهدات يوم الجمعة الماضية مليون مشاهدة، ويوم السبت 858 ألف مشاهدة، والأحد 868 ألف، والأثنين 842، والثلاثاء 872 ألف، والأربعاء 807 ألف، ويوم الخميس الماضي بلغت المشاهدات 810 ألف مشاهدة. الجدير بالذكر أن هند القحطاني، إحدى مشاهير موقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، تصدر اسمها الوسوم الأكثر تداولًا الفترة الأخيرة، بعد اشتعال حرب الفضائح بينها وبين الفاشونيستا “بدور الإبراهيم”.