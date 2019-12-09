بالفيديو: ملاك الكويتية تسخرُ من سارة دندراوي بعدما تسبّبت الأخيرة بموجة غضب

ردّت الفنانة ملاك الكويتية على الإعلامية السعودية سارة دندراوي، بطريقة ساخرة بعد انتقاد الأخيرة لبعض الكويتيين ووصفهم بأنهم داعمين لقطر.

وتعود تفاصيل القصة حينما هاجمت دندراوي بعض الكويتيين عبر قناة العربية، حيث نشرت مقطع فيديو يُظهر مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبلون العلمين القطري والسعودي، ويقول أحدهم إنه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي بطولة كأس الخليج الـ24.

وردّت دندراوي على ذلك بقولها إن الجمهور مزوّر، مؤكدةً أن الجمهور السعودي والصحفيين لم يحضروا إلى قطر، فقط المنتخب هو من حضر، مختتمةً بقولها: “بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر”.

لكن ما إن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تسبب في موجة غضب واسعة بين الجمهور الكويتي الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

وظهرت ملاك الكويتية في فيديو نشرته على أحد حساباتها، وكأنها تُهين سارة وتُقلل من شأنها، حيث ظلت تأكل الحلويات وهي ترد على دندراوي وتقول إنها ليست فاضية لترد عليها، مضيفةً: “بعد شوية أصحصح”.