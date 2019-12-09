تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم رجال الدين: اعقلوا القرآن أو اجلسوا في بيوتكم

شنت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، هجوما علي بعض رجال الدين واتهمتهم بتشويه صورة الدين الاسلامي عبر بعض التفاسير للأيات القرانية.

وكتبت حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بعض رجال الدين يشوهون الدين الاسلامي بشكل كبير ويفسرون القرآن كما تهوى انفسهم”.

واضافت : “ليس كل شيخ شيخ !!نحن فعلا بحاجة الى رجال دين يظهرون الاسلام على حقيقته الراقية ارجوكم إعقلوا القرآن او اجلسوا في بيوتكم المنابر ليست لعبة”.

بعض رجال الدين يشوهون الدين الاسلامي بشكل كبير ويفسرون القرآن كما تهوى انفسهم ليس كل شيخ شيخ !!نحن فعلا بحاجة الى رجال دين يظهرون الاسلام على حقيقته الراقية ارجوكم إعقلوا القرآن او اجلسوا في بيوتكم المنابر ليست لعبة!!

#القرآن_نور_الحياة #امل_حجازي