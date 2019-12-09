حكيم وسياسة طرح مختلفة لألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: يطرح الفنان المصري حكيم أغاني ألبومه الجديد “الراجل الصح” تباعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.

وكشف حكيم حتى اللحظة عن ثلاث أغنيات وهي، “سيبونا في حالنا” كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج وتوزيع اسلام شيبسي وميدو مزيكا، “ليلة بامبي” كلمات إسلام خليل ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق و”الجارسون” كلمات عصام الشاعر، ألحان عبده سليم وتوزيع أشرف البرنس.

ويتّبع حكيم سياسة طرح جديدة لإصدار الألبوم، حيث يعطي كل أغنية من العمل الوقت الكافي ليتمكن أكثر عدد من الجمهور الإستماع إليها.

تجدر الإشارة إلى أن الأغاني الثلاث حققت رواجًا واسعًا ونسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناة “حكيم” رغم مرور وقت قصير على إصدارها.

لمشاهدة فيديو أغنية “الجارسون”:

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لمشاهدة فيديو أغنية “ليلة بامبي”

لمشاهدة فيديو أغنية “سيبونا في حالنا”: