راغب علامة: “أنا غنيت صوتكن ونبّهت السياسيّين”

متابعة بتجــــــــــرد: تتّخذ أغنية “طار البلد” للسوبر ستار راغب علامة مساحة كبيرة في المظاهرات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ بدء “ثورة تشرين” في المناطق والمحافظات اللبنانية على امتداد الوطن.

الأغنية التي يرفع على أنغامها المتظاهرون منذ أكثر من خمسين يومًا، صرختهم ومطالبهم بحقوقهم المعيشية، كان راغب علامة قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها.

وقد استرجع راغب علامة ذكرى تسجيل الأغنية، بفيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه حين كان يسجّل الأغنية وإلى جانبه الشاعر نزار فرنسيس والملحن جان ماري رياشي، ويقول: “أنا غنيت صوتكن إنتو”.

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وأرفق “علامة” الفيديو بتعليق أشار من خلاله إلى أنه حذّر السياسيين بهذه الأغنية حينها، ممّا ستؤول إليه الأمور مع وصول البلد إلى الهاوية، فكتب: “من سنة نبّهت السياسيّين، وأعلنت أنه ما بقى فينا نسكت صار الوقت نحكي ونطالب. صرختي المحقّة أغضبت السياسيّين، وللأسف كتير ما صدّقوها وما أخدوها بجدّية.اليوم وصلنا للشي الذي كنت شايفه بأغنية طار البلد مع الشاعر نزار فرنسيس والملحّن جان ماري رياشي”.

أغنية “طار البلد” هي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.