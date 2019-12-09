كاظم الساهر يكشف عن نسخة جديدة لأغنية “سلام عليك”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم العراقي كاظم الساهر، عن نسخة جديدة، من أغنيته “سلام عليك”، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد.

ونشر “الساهر” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إصدارا جديدا للأغنية، حيث يوجد اختلاف بسيط عن اللحن السابق للأغنية، التي تضمنت صورة للساهر، وهو يقبل العلم العراقي.

وكان جمهور كاظم الساهر قد طالب باعتماد هذه الأغنية كنشيد جديد للعراق من خلال استفتاء أجري سابقا لهذا الغرض.

أغنية “سلام عليك” من كلمات الشاعر أسعد الغريري، بينما النشيد الحالي اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل.